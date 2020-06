Oh My Girl est le girls band le mieux reconnu en mai

ⓒ OHMYGIRL.COM

Voici le palmarès des girls band de k-pop les mieux reconnus en Corée du Sud. Il s’agit du fameux classement dressé chaque mois par l’Institut de recherche de la réputation des marques de Corée.





Pour rappel, la réputation des marques est évaluée à travers l’analyse du big data lié aux comportements des consommateurs en ligne. Plus précisément, elle est mesurée en tenant compte de cinq éléments : l’évaluation positive ou négative, l’influence sur les médias, la capacité de communication et l’intérêt des consommateurs.





Blackpink arrive en 3e position parmi les 30 groupes féminins les mieux reconnus. Le quartet du label YG Entertainment est précédé par Apink, qui vient de passer un mois très chargé après la sortie de son 9e mini-album baptisé « LOOK » dévoilé le 13 avril. La première place est occupée par Oh My Girls, un septuor en pleine promotion de son 7e EP « NONSTOP ».