Membres : Kim Hyung-joon, Park Jun-seuk, Lee Dong-yoon et Kim Young-min

Début : 1997





Taesaja est un groupe de pop sud-coréen composé de quatre hommes : Kim Hyung-joon (rappeur), Park Jun-seuk (rappeur), Lee Dong-yoon (chanteur) et Kim Young-min (chanteur). Il est l'un des premiers boys bands sud-coréens. Il a fait ses débuts en 1997 en sortant son premier album, portant simplement le nom du groupe. L’album contient le titre « The Way » qui a connu un grand succès. Jusqu'à sa dissolution en 2001, le boys band a produit au total quatre albums studio et un best-of. Ses autres chansons à succès sont « Heart » (1998) et « Give my heart back to me » (1999).

Depuis leur séparation, les membres de Taesaja ont tenté chacun de lancer une carrière de chanteur ou d'acteur. Mais le succès n'était pas vraiment au rendez-vous et les quatre garçons sont presque tombés aux oubliettes.

Les ex-idoles ont fait leur retour sur le devant de la scène en novembre 2019 en participant à une émission intitulée « Sugar Man 3 », diffusée sur JTBC. Dans la foulée, ils ont décidé de donner des concerts ensemble. Les dates du 18 et du 19 avril 2020 ont initialement été retenues. Mais l'événement a finalement été reporté aux 25 et 26 juillet 2020 en raison du COVID-19.





Taesaja I (album, 1997)

Taesaja II (album, 1998)

2000-1 (album, 1999)

Leaping out (album, 2000)

Forever History (best-of, 2001)