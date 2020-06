La tournée nationale « Mr. Trot » se poursuit à Goyang

Date : le 11 juillet mai

Lieu : Kintex Exhibition Hall 1 à Goyang





De nouvelles stars de « trot », genre de musique coréen plébiscité par les spectateurs d’un certain âge, se produiront en concert à Goyang dans la province de Gyeonggi. Après Cheongju, la tournée nationale baptisée « Tomorrow is Mr Trot » se poursuivra le 11 juillet au Goyang Kintex Exhibition Hall 1.





Le top 7, qui comprend les trois gagnants Lim Young-woong, Young Tak et Lee Chan-won, monteront sur scène. Ce n’est pas tout. 12 candidats, qui sont les plus soutenus par les téléspectateurs, partageront la scène pour le plus grand plaisir des fans de « Mr Trot ».





Pour rappel, cette émission diffusée entre janvier et mars 2020 sur la chaîne TV Chosun a enregistré une part d’audience maximale de 35,7 % !