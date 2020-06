Concert : Œuvres pour gayageum de Hwang Byung-ki

Un concert consacré aux œuvres du célèbre compositeur et joueur de gayageum Hwang Byung-ki aura lieu le 25 juin au théâtre Woomyeondang du Centre national Gugak, à Séoul. L'événement devait initialement se dérouler en février dernier à l'occasion du deuxième anniversaire de la disparition du maître, mais a été retardé en raison de la propagation du COVID-19.





Lors de ce concert seront proposées neuf œuvres phares du compositeur, comme « The Forest », « Chimhyangmu » ou « The Silk Road ». Huit anciens élèves de Hwang seront sur scène pour interpréter ces œuvres.





Né en 1936 à Séoul, Hwang Byung-ki a commencé à jouer du gayageum en 1951. Après avoir fait des études de droit à l'Université nationale de Séoul, il a entamé une carrière professionnelle de joueur de gayageum en 1962 et présenté « The Forest », sa première œuvre composée pour cet instrument. Il a été professeur à l'Université Ewha entre 1974 et 2001. Il a également été directeur artistique de l'Orchestre national de Corée entre 2006 et 2011.





Tout au long de sa carrière, Hwang a contribué à élargir le champ de la musique traditionnelle coréenne en traversant les frontières entre la tradition et la modernité, et entre l’Orient et l’Occident.





Date : le 25 juin 2020

Lieu : Théâtre Woomyeondang du Centre national Gugak à Séoul