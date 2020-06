Evezary, leader incontesté des draps et du linge de maison

ⓒ evezary

Evezary est une entreprise qui a vu le jour en 1976. Aujourd’hui 44 ans plus tard, elle a plus de 1 000 points de vente dont près de la moitié ont plus de 10 ans d’existence. Certains magasins s’étendent même sur plus de trois générations.





Le succès de l’entreprise est d’avoir su transformer les petits magasins de draps des marchés traditionnels en des magasins de détail bien placés dans les villes. Evezary est aussi parvenu à répondre aux besoins des clients et à renouveler la philosophie de gestion des chefs de magasins. L’entreprise a aussi innové en mettant une fermeture éclair sur les housses de matelas de style coréen pour la première fois dans le pays.