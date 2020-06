Marchés d’exportation prometteurs dans le monde post-COVID-19

ⓒ Getty Images Bank

Durant les 20 premiers jours de mai, les exportations de la Corée du Sud ont diminué de plus de 20 % en glissement annuel. Cela à cause, semble-t-il, de la pandémie de COVID-19 qui frappe les pays du monde entier. Et alors que les pays ont désespérément besoin d’un peu de répit pour reprendre leurs esprits, l’acronyme anglais HOUSE a été suggéré comme mot clé pour relancer les exportations et les marchés d’exportation prometteurs dans l’ère post-pandémique.





HOUSE est un mot créé à partir des premières lettres des cinq mots en anglais. Ces cinq domaines sont les soins de santé, les services en ligne, les services sans contact, les infrastructures intelligentes et l’économie de la maison. Et il faut voir que la pandémie mondiale a entraîné des changements dans les modes de vie et de consommation et que ces cinq domaines pourraient être les futurs grands moteurs de croissance de demain.