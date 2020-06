Yoo Ji-tae de retour

ⓒBH Entertainmnet

L'acteur Yoo Ji-tae, connu en France pour « Old Boy » et « Natural City », semble refaire surface après bien des aventures cinématographiques et télévisuelles. A 44 ans, la star ne semble pas encore avoir dit son dernier mot sur les écrans grands et petits. C'est ce que nous allons voir.





* Des débuts à grande vitesse

Né en 1976 à Séoul, Yoo Ji-tae a commencé sa carrière en tant que danseur, mais s’est tourné vers le mannequinat en raison d’une blessure au dos. Puis, c’est avec le film « Attack the Gas Station » en 1999 qu’il s’est fait connaître auprès du public. Le genre de la comédie d'action est alors nouveau en Corée du Sud. Il enchaîne avec « Ditto » une romance inter-temporelle et une histoire de métempsychose. Mais c'est surtout une histoire de beau gosse pour les midinettes de l'époque. Vu son physique, cela peut sembler étrange aux spectateurs occidentaux, mais Yoo est considéré comme un top-modèle local. Il confirme son statut de nouvelle star avec « Libera Me » en 2000, un film pompier qui surfe sur la vague des blockbusters made in Korea de l'époque. Les rôles de héros macho ne semblent pas lui convenir, on le remet à la romance dans « One Fine Spring Day », gros succès du réalisateur Hur Jin-ho spécialiste du genre.





*Des films plus sérieux et « Old Boy »

Yoo délaisse le cinéma pour s'afficher dans toutes les pubs ; mais c'est la routine pour les stars locales à leurs débuts. Puis, il semble alors vouloir s'attaquer à des films plus profonds. Ce sera l'adaptation sud-coréenne de « Blade Runner » dans « Natural City » en 2003. Yoo intègre sans encombre ce film de SF écolo qui sera vite oublié localement pour des raisons de production catastrophique - mais sera un film culte à l'étranger, notamment en sortant en DVD en France. Il enchaîne avec le peu connu « Into The Mirror », un film d'horreur de Kim Sung-ho. C'est en allant dans cette direction qu'il croise le parcours de Park Chan-wook et qu'on le retrouve à donner la réplique à un Choi Min-sik déchaîné dans « Old Boy » en 2004. Yoo ne s'arrête pas là : il est avec Hong Sang-soo dans une production française « Woman is the Future of Man » qui passera à Cannes. Puis dans « Antartic Journal » de Yim Pil-sung avec Song Kang-ho.





*Les années sans éclats et la réalisation

A partir de 2007, Yoo ne trouve plus de films notoires pour s'afficher : l'énième version de « Hwang Jin-yi » ou « Secret Love » passeront inaperçus. Il faut dire qu’il est occupé dans les sériées télé avec « Star 's Lover ». Il investit aussi dans l'ouverture d'une salle de théâtre comme s'il trouvait son travail de star de cinéma peu créatif. C'est donc en 2012 qu'il réalise son vrai rêve : tourner un film. Ce sera « Mai Ritima » qui raconte une histoire d'amour transnationale avec une Thaïlandaise. Le film obtiendra un prix au défunt festival Asiatique de Deauville en 2013. Yoo tente alors l'aventure à l'international avec le film nippon « Human Trust » en 2013. Il y interprète un japonais aux côtés de Vincent Gallo et Joe Odagiri. Ce sera un gros échec. Et ce n'est pas fini : il enchaîne sur le biopic « The Tenor – Lirico Spinto » en 2014 qui sera aussi un fiasco (même si l'acteur a fait merveille dans la technique du doublage et a amélioré son anglais). Mais Yoo compense en rempilant à la télé avec la série « Healer » et d'autres encore. Il devient un régulier du petit écran et de ses sitcoms.





*Le retour

A partir de 2017, il tente un retour avec succès mais dans un « ensemble film » (film au gros casting) « The Swindlers ». il fait même une apparition dans l’excellent « The House That Jack Build » de Lars Von Trear, film d'horreur bien tordu avec les stars Matt Dillon, Bruno Ganz et Uma Thurman. Mais il semble que le cinéma ne lui offre plus de premier rôle comme sera le cas dans « Money » en 2018 où il reste derrière le jeune Ryu Jun-yeol. C'est donc encore à la télévision qu'on le chouchoute pour la romance « When My Love Blooms » en 2020.