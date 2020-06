Le tabagisme en Corée du Nord

ⓒ Getty Images Bank

Dimanche 31 mai avait lieu la Journée mondiale sans tabac, un évènement organisé chaque année par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). En Corée du Sud, le tabagisme n’est autorisé sur la voie publique que dans certains espaces dédiés, ou dans les fumoirs des cafés. Qu'en est-il de l’autre côté de la frontière ? On qualifie parfois le royaume ermite de dernier paradis sur terre pour les fumeurs. Les nord-Coréens aiment-ils toujours s’en griller une ?





« La Corée du Nord est un paradis pour les fumeurs et je pense que l'amour des nord-Coréens pour le tabac est l'un des plus grands au monde. Selon un rapport de l'OMS publié en juin 2017, 52,4 % d’entre eux étaient fumeurs à la fin 2012. Deux ans plus tard, ce chiffre est tombé à 43,9 %. Mais certains estiment qu’ils sont bien plus nombreux en réalité. Dans un rapport de mai 2004, le ministère sud-coréen de la Réunification estimait à 80 % le taux de tabagisme chez les hommes de plus de 20 ans. Au Nord, il est autorisé de fumer dans les hôtels, les restaurants, les cafés et même dans les transports publics. Et les cigarettes qui apparaissent à la télévision et dans les journaux ne sont pas floutées », nous explique Kang Mi-jin, réfugiée nord-coréenne et journaliste pour le quotidien en ligne Daily NK.