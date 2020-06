COVID-19 : la meilleure table confinée de France

Cette semaine, nous vous emmenons à Strasbourg où habite notre couple d’invités, Saehan Parc et André Kervennic. Elle, est illustratrice sud-coréenne, et lui, auteur de BD français. Ensemble, ils ont remporté à l’unanimité, le mois dernier, le prix de la « meilleure table confinée de France », après les votes du jury du site lefooding.com.





© Saehan Parc

Dans cet entretien téléphonique, le couple d’artistes nous raconte cette aventure gastronomique franco-coréenne confinée, tout en abordant leur quotidien, en pleine crise du COVID-19.





© Saehan Parc

Bien sûr, comment ne pas partager avec vous le menu qui leur a permis de remporter le prix qu’ils convoitaient ? Saehan et André ont d’abord proposé un bibimbap, un mélange de riz cuit à la vapeur accompagné en général de cinq ingrédients colorés dont du bœuf, des légumes sautés ou blanchis et coupés en lamelles, le tout couvert avec un jaune d’œuf ou un œuf sur le plat, selon qu’il est dégusté froid ou chaud.





Puis, le fameux barbecue coréen. Ils ont opté pour une grillade de samgyeopsal, de la poitrine de porc, accompagnée d’asperges vertes, d’ail et de poireau cuits dans la graisse.





© Saehan Parc

N’oublions pas le samgyetang, un ragoût de coquelet farci au riz, au ginseng et au jujube ou au marron, selon les goûts. Et enfin, les mandus qui sont des raviolis coréens dégustés généralement lors des grandes fêtes, comme Seollal, le Nouvel an lunaire.





Alors, nous vous avons mis l’eau à la bouche ?