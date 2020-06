L’exécutif entérine un 3e projet d’additif au budget 2020

ⓒYONHAP News

Le gouvernement a adopté, mercredi, lors d’un conseil des ministres extraordinaire, le « troisième projet d’additif budgétaire 2020 visant à surmonter rapidement la crise économique et à se préparer à l’ère post-COVID-19 ». Il s’agit d’une enveloppe de 35 300 milliards de wons, près de 25,7 milliards d’euros, un montant historique qui dépasse même celui de la crise financière mondiale, en 2009. C’est la première fois en 48 ans que la Corée du Sud adopte trois additifs au cours d’une seule année fiscale.





Sur fond de crise liée au nouveau coronavirus, l’exécutif avait adopté un premier additif de 11 700 milliards de wons, environ 8,5 milliards d’euros, puis un second de l’ordre de 12 200 milliards de wons, près de 8,9 milliards d’euros. Avec le troisième, le montant total du budget 2020 s’élève à 270 000 milliards de wons, soit 200 milliards d’euros. Cela représente 14 % du PIB estimé par le gouvernement pour cette année. Afin d’assurer un tiers de sa troisième rallonge, le gouvernement envisage de réajuster ses postes de dépenses et de puiser dans la caisse de réserve de ses huit fonds publics. En ce qui concerne les deux tiers restants, l’Etat émettra des bons du Trésor destinés à financer le déficit. Le vice-Premier ministre à l’économie, Hong Nam-ki, a promis de mobiliser tous les efforts pour faire de ce troisième additif un nouveau moteur de croissance pour le monde qui suivra la crise sanitaire.





Le troisième additif est composé de deux volets. D’une part, le gouvernement affectera 23 900 milliards de wons, soit 17,4 milliards d’euros, à l’augmentation des dépenses annuelles. Cette cagnotte sera destinée à surmonter l’impact économique du nouveau coronavirus. D’abord, 60 % seront injectés dans le but de sauvegarder les emplois et les entreprises en difficultés. Par exemple, il s’agit d’apporter des liquidités en urgence aux commerçants, aux microentreprises, aux PME, aux entreprises de taille intermédiaire, aux firmes ou aux secteurs phares. Il est également question de renforcer le filet de sécurité sociale et de créer plus de 550 000 emplois, notamment des postes numériques dits « sans contact ». Ensuite, 25 % seront injectés dans la promotion de la demande intérieure, les exportations et l’économie locale, pour développer les industries de contrôle et de prévention sanitaires et remettre à niveau le système de réaction d’urgence face aux catastrophes. Ce montant servira aussi à distribuer des bons de réduction dans huit domaines tels que la restauration, l’hôtellerie, le spectacle, le cinéma, le tourisme ou encore les produits agricoles. Enfin, l’exécutif affectera 5 100 milliards de wons, soit 3,7 milliards d’euros, à sa politique « New Deal » à la coréenne, pour laquelle le pays prévoit d’investir au total 76 000 milliards de wons, soit 55,3 milliards d’euros, sur cinq ans. D’autre part, il s’agit de compenser la baisse inexorable des recettes fiscales liée au ralentissement économique provoqué par la pandémie, avec 11 400 milliards de wons, soit 8,3 milliards d’euros.





Le montant total des dépenses pour 2020 devrait augmenter de 16,5 % par rapport au budget 2019, ce qui risque d’affecter la solidité fiscale du pays. Mais c’est un choix inévitable pour surmonter la crise économique. Une fois le projet adopté au Parlement, le gouvernement exécutera 75 % du budget dans un délai de trois mois.