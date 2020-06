Moon Jae-in participera cet automne au G7 élargi

ⓒYONHAP News

Le président sud-coréen a accepté l’invitation de son homologue américain de se joindre à la prochaine réunion du G7 élargi. C’est ce qu’a annoncé la Cheongwadae, suite à l’entretien téléphonique qui a eu lieu lundi dernier entre les deux dirigeants.





Lors de cette discussion, Donald Trump a déclaré que le G7 ne représentait pas correctement ce qui se passe dans le monde, n’hésitant pas à le qualifier de « dépassé ». Il a donc souhaité l’agrandir de sorte à former un G11, en invitant en plus de la Corée du Sud, l’Australie, l’Inde et la Russie, ou bien un G12 en y incluant le Brésil. Moon Jae-in a répondu être sur la même longueur d’ondes. Selon lui, si le G7 se tient cette année dans un format élargi tel qu’il est proposé, cela marquera une nouvelle étape vers le monde post-COVID-19 et annoncera un retour à la normale de l’économie mondiale.





Cette problématique ne date pas d’hier. Le G7 montre bien ses limites face aux dossiers d’actualité internationaux. Parce qu’il est composé principalement de pays avancés occidentaux, à savoir les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Italie et le Canada. Seul un pays asiatique fait figure d’exception : le Japon. En sont totalement exclues l’Amérique latine, l’Afrique et l’Océanie. Ainsi, ce groupe a été amené à organiser parfois des sommets élargis avec différentes pays en fonction des enjeux traités. C’est d’ailleurs une raison pour laquelle le G20 a vu le jour. Par conséquent, il est naturel et inévitable d’élargir le G7.





Or, une question se pose concernant le timing et la véritable intention du locataire de la Maison blanche. Alors que la planète est toujours en lutte contre le nouveau coronavirus, les Etats-Unis et la Chine s’opposent violemment en se rejetant la responsabilité de la propagation pandémique. Les USA mettent la pression sur Pékin en bloquant l’approvisionnement en semi-conducteurs de Huawei, le géant chinois de la téléphonie mobile. Ils tâchent également de former un bloc appelé « Réseau de la prospérité économique », afin d’isoler l’empire du Milieu. C’est dans ce contexte que Donald Trump souhaite un élargissement du G7, permettant de mettre encore un peu plus la Chine à l’écart. Ainsi, le pays de l’Oncle Sam tenterait d’établir un nouvel ordre international.





Dans ce tourbillon, se dessine une crise sécuritaire en Asie du Nord-est, notamment autour du détroit de Taïwan. Cela met dans une position inconfortable la Corée du Sud, qui a un lien étroit avec les Etats-Unis et la Chine aussi bien au niveau économique que sécuritaire. D’autant plus que Séoul pourrait être amené à prendre parti pour l’un ou l’autre. Malgré cela, le président Moon a accepté volontiers l’invitation au G7 élargi, sans doute parce qu’il y voit une belle opportunité pour son pays de s’incruster parmi les grandes puissances et de mieux préparer l’ère post-COVID-19. Toutefois, son choix audacieux pourrait engager un défi compliqué à relever en termes de relations avec la Chine.