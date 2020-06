COVID-19 : un tiers des sud-Coréens en Asie du Sud ont été rapatriés

ⓒ Getty Images Bank

Face à la pandémie de coronavirus qui ne cesse de s’étendre dans le monde, un tiers des expatriés sud-Coréens résidant en Asie du Sud ont fait leurs valises pour retourner dans leur pays natal.





Selon les autorités diplomatiques, rien qu’en Inde, quelque 3 600 des 11 000 ressortissants sud-coréens ont été rapatriés depuis avril dernier. Comme les vols internationaux sont suspendus en raison de l’épidémie, des avions spéciaux ont été mobilisés à New Delhi, Chennai et Bombay, entre autres. Au Bangladesh, au Népal, et au Pakistan, plus de 30 % des sud-Coréens ont pris un charter pour rentrer chez eux.





Plusieurs pays d’Asie méridionale ont récemment atténué leurs mesures de confinement, craignant des répercussions économiques, sans pour autant se préparer à une meilleure prévention de la propagation du coronavirus. Dans ce contexte, le nombre de personnes infectées dans ces régions continue de monter en flèche. Les sud-Coréens sur place s’inquiètent particulièrement des infrastructures médicales sous-développées en cas de contamination.