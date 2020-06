82 % des Taïwanais opposés à la loi sur la sécurité nationale de Pékin

ⓒ Getty Images Bank

Alors que la tension monte entre Washington et Pékin à propos de la loi sur la sécurité nationale que la Chine a récemment adoptée, 82 % des habitants de Taïwan s’opposent à cette législation. Tel est le résultat du sondage mené par le Conseil des affaires continentales de Taiwan, entre le 29 et le 31 mai, auprès de 1 070 citoyens âgés de plus de 19 ans.





D’après celui-ci, 70,8 % des sondés soutiennent la politique de la présidente consistant à soutenir les Hongkongais et à leur fournir de l’aide humanitaire. Concernant le fait que Tsai Ing-wen souhaite s’appuyer sur les échanges trans-détroit sur la paix, l’égalité, la démocratie et le dialogue, 88,2 % ont exprimé un avis favorable. En parallèle, 91,1% ont déclaré leur opposition à la menace qu’exerce la Chine envers leur région en menant des exercices militaires aux alentours.