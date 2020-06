Le Vietnam est le premier consommateur de nouilles instantanées

ⓒ YONHAP News

Le Vietnam est le plus grand consommateur de nouille instantanées au monde. A en croire l’Association mondiale des nouilles instantanés (WINA), un Vietnamien en a englouti 56 l’année dernière. C’est pourquoi on peut y voir une nouveauté dans les rayons des supermarchés tous les deux jours. Derrière elle figurent l’Indonésie, le Japon et la Chine.





Au Vietnam, une cinquantaine de fabricants se font concurrence et trois d’entre eux, Acecook Vietnam, Masan et Asia Food, occupent 70 % du marché. Le pays a consommé 5,43 milliards de sachets ou de bols de nouilles instantanées en 2019, soit une augmentation de 4,4% en glissement annuel.