Gamsung Touch une société de soins de la peau d’un nouveau genre

ⓒ LEEDS CAPSULE

En général, les mains, le cou et les coins des yeux vieillissent plus rapidement que toutes les autres parties du corps. Cela du fait que le derme y est plus fin et moins riche en glandes sébacées.





Et c’est à partir de ce constat que la jeune PDG de Gamsung Touch Park So-jung a créé sa propre société en 2018 avec l’objectif de faire un appareil capable de revitaliser la peau à un de ces endroits. Ce qu’elle a réussi à faire en lançant « Leeds Capsule », un masque LED pour mains. Leeds Capsule est un petit appareil à LED qui émet des ondes de lumière de quatre couleurs, le violet, le rouge, le bleu et le vert pour produire un effet de régénération, d’éclaircissement et d’hydratation de la peau des mains ainsi qu’améliorer son élasticité.





ⓒ LEEDS CAPSULE