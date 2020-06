ⓒ Getty Images Bank

Le gouvernement sud-coréen encourage activement la relocalisation. La relocalisation fait référence au processus de rapatriement des installations de production et de fabrication à l’étranger par le biais d’incitations fiscales et de déréglementations. Ce processus est l’opposé de la « délocalisation », qui est le fait d’envoyer ses bases de production à l’étranger, dans le but de bénéficier d’une main-d’œuvre moins chère ou d’explorer plus de marchés.





De nombreux pays ont annoncé des plans de promotion de la relocalisation depuis le milieu des années 2000 ; afin de lutter contre la récession économique prolongée et de surmonter leur problème de chômage. Notamment, le États-Unis. Depuis la présidence de Barrack Obama, le pays mène une campagne de relocalisation massive en proposant des réductions d'impôts pour les sociétés qui reviendront aux Etats-Unis. Le Japon a également assoupli sa réglementation sur les grandes entreprises pour favoriser la reprise après ses « deux décennies perdues ». Et pour l’archipel, cela a commencé à produire des résultats.





La Corée du Sud a également sauté dans le train de la relocalisation. Dans le cadre de sa politique économique du second semestre annoncée le 1er juin, le gouvernement a décidé d’étendre considérablement les avantages fiscaux aux entreprises souhaitant ramener leurs activités de production et de fabrication dans le pays. Pour celles qui reviendront, il leur accordera aussi des subventions.





Reste donc à espérer que la politique de promotion de la délocalisation du gouvernement attirera plus d’entreprises implantées à l’étranger à rentrer dans le pays.