De plus en plus de stars se lancent dans les livres audio

ⓒ Getty Images Bank

Avec la distanciation sociale, ceux que l’on peut apprécier facilement ont la cote. Le livre audio en fait partie. Face à cette tendance, de plus en plus de stars prêtent leur voix aux livres vendus au format audio.





Parmi les célébrités qui y participent, on peut citer Yang Joon-il. Il a récemment enregistré son propre essai intitulé « Yan Joon-il Maybe », non seulement en coréen mais aussi en anglais.





Et plusieurs idoles de k-pop ont prêté leur voix dans le cadre d’une initiative sociale baptisée « J’offre le son comme cadeau ». Des groupes comme VAV, OnlyOneOf, A.C.E, ENOi et IMFACT et l’auteure-compositrice-interprète Yozoh y ont pris part. L’ensemble des recettes sera reversé à une association de soutien aux malentendants.