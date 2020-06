« Youth Diary II : A Butterfly That Has Seen Flower », nouvel EP de BOL4

Bolbbalgan4 est aussi connu sous les noms Blushing Youth, Bolppalgan Puberty ou encore BOL4. Le duo féminin a été formé par Shofar Music en 2016 avec deux anciennes candidates de l’émission Superstar K6, diffusée en 2014 sur la chaîne Mnet. Ces deux membres sont Ahn Ji-young et Woo Ji-hoon, deux jeunes filles ayant grandi dans la ville de Yeongju, dans la province de Gyeongsang du Nord.





Bolbbalgan4 a fait ses débuts en avril 2016 avec le premier mini-album « Red Ickle », puis publié son 1er opus officiel « Red Planet » en août 2016. Son titre phare « Galaxy » lui a permis de se faire connaitre auprès du grand public. Le duo a remporté la même année le prix « Music Style » aux Melon Music Awards (MMA).





BOL4 a fait partie du top 10 aux MMA en 2018 et décroché le prix du chanteur de l’année en 2019 aux Gaon Music Awards.





Le duo s’est séparé en avril dernier suite au départ de la guitariste et de la rappeuse Woo Ji Yoon. Depuis Ahn Ji-young mène sa carrière seule tout en conservant le nom de Bolbbalgan4. Elle a ainsi publié le 13 mai son nouvel EP « Youth Diary II : A Butterfly That Has Seen Flower », composé de cinq morceaux qu’elle a signés.