Kim Yeon-ja organise un concert live à Gwangju

Date : le 11 juillet

Lieu : Centre d’art et de culture à Gwangju





Décidemment, le public sud-coréen ne se lasse pas d’entendre la musique trot. Ce style de musique coréen plébiscité surtout par les seniors domine non seulement le paysage audiovisuel mais aussi les salles de concert.





Afin de répondre à cet engouement sans précédent pour ce style musical, Kim Yeon-ja se produira en concert le 11 juillet à Gwangju, dans la province de Jeolla du Sud.





Le spectacle aura lieu dans le cadre de la tournée nationale « Thanks to », organisée par la chanteuse qui a lancé sa carrière musicale en 1974 dans son pays, puis trois ans plus tard au Japon.