Les « youtubers » de Corée du Nord

Dans les médias traditionnels nord-coréens, les informations sont transmises sur un ton martial et grandiloquent que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. Or, les modes de communication évoluent, et des contenus d’un nouveau genre ont récemment fait leur apparition, notamment sur Internet. Le régime a adopté les réseaux sociaux il y a près d’une décennie pour délivrer sa propagande au reste du monde.





« La Corée du Nord est présente sur la toile et les réseaux sociaux depuis les années 2010, notamment à travers ses médias de propagande et le Comité pour la réunification pacifique de la patrie, un organe chargé des questions intercoréennes. Cependant, le caractère trop sérieux de ses contenus ne lui a jamais permis de trouver un public. Depuis peu, elle tente de briser les codes via la plateforme de streaming YouTube. Lancée en août 2017, la chaîne Echo DPRK est animée par une jeune femme, Un-A. Une autre chaîne intitulée New DPRK diffuse depuis le mois d’avril les vidéos d'une fillette vivant à Pyongyang. Ces youtubers nord-coréens s'efforcent de suivre les dernières tendances à la mode. Sous le régime de Kim Jong-un, le pays communiste utilise YouTube comme un nouvel outil de propagande », nous explique Chung Eun-chan, professeure à l'Institut de recherche pour la réunification.