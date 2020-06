Des dabang aux coffee shops

L’eau est la boisson la plus consommée au monde, mais il en est une autre qui est aussi extrêmement appréciée, et ce pratiquement partout sur la planète. Il s’agit bien sûr du café ! Pour vous parler du café au pays du Matin clair, nous allons vous présenter les premiers coffee shops, ou vendeurs de café pour le grand public, de Corée.





ⓒ Getty Images Bank

Le bon goût du café a pu être apprécié pour la première fois par un Coréen en 1896 ; ce n’était autre que le premier empereur de Corée, Kojong (r. 1863 – 1907). Puis en 1902, à l’hôtel Sontak, le premier « dabang » est apparu en Corée.





Dans les années 70 et 80, les dabang étaient des lieux de rencontre. Les amis s’y retrouvaient, appréciaient leurs tasses de café avec quelques petits pains et un peu de musique, grâce à un super DJ sur place. A l’époque, pas de mp3, on changeait les disques vinyles à la main. Il n’était pas rare pour des groupes d’amis d’y rester la journée entière. Notez aussi que l’on pouvait passer commande et se faire livrer notre café, la serveuse venait avec, sur son plateau, les tasses et le gros thermos de café. Certaines allaient plus loin en vendant plus que du café…





ⓒ YONHAP News

Le lieu emblématique, c’était Euljiro dans le centre-nord de Séoul. On en trouve encore quelques-uns, tous n’ont pas fermé. Par exemple, sur la côte comme à Pohang, ce type de lieu est encore très apprécié par les pêcheurs avant l’embarquement et après le débarquement.

Aujourd’hui, on retrouve le goût des cafés « dabang » grâce aux sachets ou canettes de café, disponibles dans les distributeurs à boisson pour un prix dérisoire. C’est en partie à cause d’eux que ces lieux emblématiques ont perdu de leur superbe.

A la fin des années 90, le goût du vrai café, préparé par des baristas formés à l’étranger, s’impose au pays du Matin clair. Les nouveaux professionnels savent torréfier les grains, moudre et servir ! Une nouvelle ère voit le jour, c’est aussi à ce moment-là que les coffee shops, comme on les appelle ici, apparaissent. On commence ainsi à voir l’arrivée de chaînes comme Ediya Coffee en 2001 ou encore le très connu américain Starbucks, qui a ouvert sa première franchise en Corée en 1999.





ⓒ YONHAP News

Les coffee shops, comme on a commencé par les appeler, sont désormais appelés « caffés » ou kapé en coréen, comme en France ou en Italie, et ces établissements sont encore des lieux de rendez-vous, mais on le remarque depuis bien des années maintenant, des lieux d’études… En effet, il n’est pas rare de voir des tables entières occupées par des étudiants, plongés profondément dans leurs études en écrivant sur leurs cahiers ou en tapant sur leur ordinateur. Etudier dans un endroit bruyant permet, selon eux, de rester éveillés et concentrés.

En 2020, les cafés sont souvent à thème. Certains sont des book cafés où on peut rester lire de longues heures, des manhwa café, où on lit des BD, des flowers cafés où vous dégustez votre boisson entouré de fleurs et autres plantes, des dog cafés où vous pouvez jouer avec des chiens, mais aussi, plus original, des racoon cafés où vous trouverez des ratons laveurs, sans parler des moutons… Bref, il y a de tout pour boire son café dans l’ambiance de votre choix.





ⓒ KBS

On peut citer aussi des cafés de luxe avec de superbes décorations à Myeongdong, à Hongdae et à Apgujeong... ce qui n’a rien à voir avec les cafés populaires en France.

Alors, vous prendrez bien une tasse de café avec nous ?