Comment la démocratie sud-coréenne a-t-elle dompté le COVID-19 ?

Cette semaine nous avons pris contact par téléphone avec le Professeur François Amblard. Ce Français qui est chercheur à l’Institut national de sciences et de technologie d’Ulsan, dans le sud-est de la Corée du Sud, a publié, en avril dernier, un rapport sur la crise du COVID-19 et la manière dont les sud-Coréens l’ont géré.





ⓒ Fournie par le Pr Amblard

Avec notre invité, nous revenons en 2015 lors de la crise du MERS-CoV. Depuis le Centre de contrôle et de prévention des maladies ou KCDC a été créé et a joué un grand rôle pour maîtriser le COVID-19 et il nous en parle en détails.





Passant au crible les solutions apportées par le gouvernement sud-coréen, le professeur nous fait part de ce qui fait la spécificité et l’efficacité de la réaction sud-coréenne.





ⓒ Fournie par le Pr Amblard

Pour finir François Amblard, nous parle de sa vie en Corée du Sud et de comment il perçoit la culture coréenne ainsi que de ses projets futurs au pays du Matin clair.