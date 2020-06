Les filles de la danse sportive (2) 나중에 얘기하자

Dialogue de la onzième semaine

이태선:오늘 못 오는 거 맞지?

미안해. 괜히 신경 쓰이게 해서. 엄마 화 많이 나셨어?

Lee Tae-seon : Tu ne peux pas venir aujourd’hui, c’est bien ça ?

Je suis désolé de t’avoir causé du souci.

Est-ce que ta maman est très en colère ?

김시은:화나든지 말든지...

오빠야 있다 아이가, 내 방금 애들이랑 얘기하다가…

Kim Si-eun : Peu importe qu’elle soit en colère ou pas...

Tae-seon, et bien, en discutant tout à l’heure avec mes amis, je…

이태선:시은아, 나 촬영 가봐야 돼서. 나중에 얘기하자.

Lee Tae-seon : Si-eun, je dois aller faire un tournage. Parlons-en plus tard.





L’expression de la semaine

나중에 얘기하자: Parlons-en plus tard.





나중에: plus tard

얘기하다: abréviation de 이야기하다, « discuter, parler »

▶얘기하자: combinaison du verbe 얘기하다 avec la terminaison -자 qui marque une proposition.









Mots et expressions à retenir

오늘: aujourd’hui

맞다: c’est bien ça

못: adverbe négatif qui a le sens de « ne pas pouvoir »

오다: venir

※ Différence entre 못 오다 et 안 오다: 못 오다 signifie « ne pas pouvoir venir » et 안 오다 « ne pas venir », plutôt intentionnellement.

미안하다: être désolé

▶ 미안해 est une forme du présent non honorifique de 미안하다, qui est utilisé pour s’excuser. En honorifique, on dit « 미안해요 » ou « 죄송해요 ». Entre ces deux expressions, « 죄송해요 » est considérée plus polie.

괜히: pour rien

신경 쓰이게 하다: causer du souci

-아서: terminaison qui indique la cause.

엄마: maman

▶ L’équivalent de « mère » est 어머니.

화: colère

화나다: être en colère

▶ 화나셨어 est la forme passé honorifique de 화나다.

많이: beaucoup

-든지 말든지: peu importe que...

오빠: ce mot signifie, au sens propre, un grand frère pour une femme. Mais aujourd’hui, au sens large, les sud-Coréennes appellent souvent leurs amis, hommes, plus âgés qu’elles par 오빠.

야: suffixe employé dans certaines régions du sud de la Corée pour appeler quelqu’un. 있다 아이가: expression du Sud, employée pour aborder un sujet, comme « Ben! » ou « Et bien ! » en français.

방금: tout à l’heure, il y a un instant

애들: ce mot signifie littéralement « des enfants », mais ici, il veut dire « mes amis ». 이랑: particule qui a le sens de « avec »

-다가: terminaison qui indique qu'une action survient pendant qu’une autre action est en cours

나: je

촬영: tournage

가다: aller, partir

-어야 되다: expression qui a le sens de « il faut, devoir »





Petite conversation avec l’expression de la semaine 나중에 얘기하자

(Dialogue entre deux amis 지수 et 은주)

지수: Qu’est-ce que tu fais ce samedi? Tu veux faire du vélo avec moi ? 토요일에 뭐 해? 같이 자전거 탈래?

은주: D’accord. 좋아.

지수: Alors, on se voit à quelle heure? 그럼, 몇 시에 만날까?

은주: Je ne sais pas encore, parce que j’ai quelque chose à faire samedi matin. Parlons plus tard. Je t’appellerai. 내가 토요일 오전에 일이 있어서 아직 잘 모르겠어. 나중에 얘기하자. 내가 전화할게.

은주: « Ok. » 그래.





A retenir

토요일: samedi

에: particule de temps

뭐: que, quoi

하다: faire

좋아: d’accord, c’est bien

그럼: alors, donc

몇 시: quelle heure

보다: voir, regarder

-ㄹ까? : terminaison qui indique une question ou une proposition

오전 matin, matinée

일이 있다: avoir quelque chose à faire

아직: pas encore

모르다: ne pas savoir, ignorer

전화하다: téléphoner

-ㄹ게: terminaison qui marque l’intention