Les centres culturels coréens propagent la hallyu dans le monde entier

Un regard qui aime surfer sur la vague culturelle sud-coréenne, puisque nous nous intéressons cette semaine à la « hallyu » et à la manière dont elle déferle sur le monde, grâce aux Centres culturels coréens. Depuis plus d’une décennie, le gouvernement met les bouchées doubles pour promouvoir son « soft power ». Son soutien est mené tous azimuts dans des domaines comme le cinéma, la musique, le sport, le tourisme ou encore l’apprentissage de la langue coréenne.





ⓒ KBS WORLD Radio





Peut-être avez-vous déjà eu l’occasion de pousser la porte d’un Centre culturel coréen pour étancher votre soif de Corée. Cette semaine, nous allons vous faire découvrir en détail l’établissement situé à Paris, mais aussi l’histoire et le développement de ces institutions dans le monde. Les cours de coréen gratuits y sont d’ailleurs extrêmement prisés. Une immense file d’attente se forme chaque année devant le centre au moment de l’inscription. Si ces cours constituent surtout un moment de détente sans contrainte ni devoir à faire à la maison, ils permettent néanmoins de pouvoir lire et écrire rapidement le hangeul, et offre l’occasion de se familiariser avec la culture coréenne.





ⓒ YONHAP News

ⓒ Ministry of Culture, Sports and Tourism

En dehors de l’initiation à la langue coréenne, on peut consulter librement les ouvrages réunis dans une imposante médiathèque, participer à des ateliers de cuisine et assister à des expositions, projections de film, spectacles et conférences. En bref, c’est un concentré de Corée en plein Paris. Si celui de la capitale française date de 1980, les centres ont surtout commencé à se multiplier vers 2009, quand le Service coréen de la culture et de l'information (Kocis), rattaché au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, a commencé à inaugurer ces établissements aux quatre coins de la planète, dans le but de promouvoir le pays et de faciliter les échanges culturels.