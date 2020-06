La Corée du Sud s’attend à une reprise rapide de ses exportations dans 3 secteurs

ⓒYONHAP News

Parmi les 15 produits phares « made in Korea », ce sont ceux de la bio-santé qui retrouveront le plus vite leur performance d’avant la crise du COVID-19 sur le marché mondial. Telle est la réponse de 24 % des interrogés dans le cadre d’une enquête réalisée par la Fédération des industries coréennes (FKI) auprès des chefs de centres de recherche de 11 agences de courtage boursier locales. Il est talonné par les piles secondaires (23,3%) et par les semi-conducteurs (22%). Ensuite viennent les ordinateurs (10,7%) et les télécommunications sans fil (8 %). En revanche, les produits d’acier risquent de mettre le plus de temps pour retrouver leur niveau ordinaire, avec 22 % des réponses. Derrière viennent, par ordre décroissant, les produits pétroliers (15,3 %), les machineries générales (13,3 %), la pétrochimie et le textile (chacun 9,3%).





Concernant les moyens de booster les exportations, presque la moitié des sondés ont opté pour la nécessité d’élargir le soutien aux investissements dans la recherche et le développement afin de renforcer la compétitivité industrielle. Pour les facteurs extérieurs faisant obstacle aux ventes à l’étranger, les incertitudes liées au nouveau coronavirus arrivent en tête avec la moitié des réponses. La baisse de la demande mondiale ainsi que le conflit commercial Washington-Pékin sont également évoqués avec chacun 15 %. La FKI souligne de son côté la montée du protectionnisme suite à la pandémie et la reconfiguration du réseau d’approvisionnements. Selon l’organisation patronale, le gouvernement doit donc améliorer les conditions d’activités pour les entreprises en élargissant le soutien aux investissements, en allégeant les réglementations ou en proposant des mesures fiscales.





D’après 90 % des interrogés, la relance des exportations et de la croissance a déjà été entamée dans le secteur de la bio-santé. Celui-ci a enregistré en effet une belle performance dans les dix premiers jours du mois de juin. Notamment, la valeur des exportations de produits médicaux et pharmaceutiques ont augmenté de 136,7 % en glissement annuel. Cela s’explique par une forte demande pour les produits destinés aux tests de dépistage du COVID-19. La moitié des sondés misent sur une convalescence tangible dès le troisième trimestre 2020 pour les piles secondaires et les semi-conducteurs. Par contre, la majorité des personnes interrogées prévoient un retour à la normale au second semestre 2021 pour les produits sidérurgiques et les machineries générales.





Durant la première décade de ce mois, la valeur des exportations sud-coréennes a atteint 12,3 milliards de dollars, soit une hausse de 20 % sur un an. Or, il ne s’agit pas d’une véritable reprise, car la période en question compte deux jours ouvrables de plus que l’an dernier. Selon les données corrigées des effets calendriers, le montant moyen journalier a diminué d’environ 10 %. Par ailleurs, la valeur des importations s’est élevée à 13,6 milliards de dollars pour progresser de 8,5 %. Ainsi, la Corée du Sud a enregistré une balance commerciale déficitaire de 1,3 milliard de dollars.