Les clubs privés des stars font rêver les fans

Certaines stars créent des clubs avec d'autres célébrités et postent des images de leurs moments privés sur les réseaux sociaux. En voyant les photos, beaucoup de fans rêvent d'en faire partie ne serait-ce qu'une journée.





Dans l'émission de divertissement « Weekly Idol », diffusée le mois dernier, Moon-byul a parlé du « club 92 » auquel elle appartient. Selon la rappeuse et vocaliste de Mamamoo, ce club réunit des membres de girls bands et boys band nés en 1992 comme Jin de BTS, KEN de VIXX, Sandeul et Baro de B1A4 et Hani d'EXID.





Les membres se rassemblent souvent pour boire ou jouer au jeu d'évasion qui consiste à s'échapper d'une pièce en déchiffrant des codes ou en résolvant des énigmes.





L’un des groupes ayant la plus longue histoire est le club de dragon, qui existe depuis 20 ans. Il rassemble des célébrités nées en 1976, l’année du dragon. Les stars du cinéma Cha Tae-hyun et Jang Hyuk, et celles de la musique populaire Hong Gyung-min et Kim Jong-kook, en font partie.