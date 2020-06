Plusieurs dramas optent pour des tubes des années 1980 et 2000

ⓒ Getty Images Bank

La musique est l’une des manières les plus efficaces de réveiller les vieux souvenirs. Les mélodies ont en effet le pouvoir de nous transporter dans le temps. C’est la raison pour laquelle plusieurs séries télévisées, dont l’histoire se déroule dans le passé, optent pour les tubes d’autrefois.





On peut ainsi entendre des chansons sorties dans les années 1990 comme « Dans un rêve » de Jo Duk-bae dans « Born Again », le nouveau drama diffusé depuis le 20 avril sur KBS2 TV.





Cette musique publiée en 1988 permet aux téléspectateurs de se plonger facilement dans l’histoire de trois personnages, dont les destins se croisent au fil des années.





« When My Love Blooms », dont l’histoire se déroule dans les années 1990, a également fait le même choix. On peut admirer une magnifique interprétation de Park Jin-young, membre du boys band GOT7, dans cette nouvelle série diffusée les samedis et dimanches sur tvN.