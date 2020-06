De plus en plus d’idoles de k-pop se reconvertissent avec succès en acteur

ⓒ YONHAP News

Certains artistes ayant débuté en tant que chanteur sont aujourd’hui mieux reconnus en tant qu’acteur.





Parmi eux, on peut citer Jang Nara qui multiplie les apparitions dans différents dramas, dont le plus récent est intitulé « VIP », diffusé fin 2019 sur la chaîne SBS. L’actrice âgée de 39 ans a, en fait, d’abord lancé sa carrière musicale avec son premier album « First Story » publié en 2001.





Elle n’est pas la seule. Seo Hyun-jin, la reine de la comédie romantique, a fait ses débuts en 2001 avec le girls band Milk, formé par SM Entertainment.





Chez les hommes, on trouve Yoon Kye-sang, membre du boys band « god », formé en 1999 par JYP Entertainment. Après avoir quitté la scène musicale pour se consacrer à sa carrière d’acteur, il a récemment rejoint le groupe qui a joui d’une popularité nationale dans les années 2000.