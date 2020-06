Pic de naissance à venir en Indonésie à cause du confinement

ⓒ Getty Images Bank

L’épidémie de coronavirus devrait avoir une répercussion inattendue en Indonésie : un baby-boom. A en croire le New York Times, suite aux mesures de confinement, les hôpitaux et les pharmacies ont dû fermer leurs portes et les Indonésiennes ont eu du mal à avoir accès à des injections contraceptives ou à la contraception chirurgicale.





Selon les autorités, près de dix millions de couples ont suspendu leur contraception en avril dernier. Par conséquent, l’archipel asiatique s’attend à l’arrivée de 370 000 à 500 000 bébés supplémentaires au début de l’année prochaine.





L’Indonésie mène une politique de régulation des naissances depuis 1970. Face à la pandémie virale, elle approvisionne la population avec des pilules contraceptives en plus de la nourriture d’urgence.