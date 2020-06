Concert : « Opera Carnival »

Un concert d’art lyrique spécial se tiendra le 11 juillet à la salle de concert du Centre d’arts de Séoul. Intitulé « Opera Carnival », ce concert réunira plusieurs chanteurs lyriques sud-coréens, prometteurs ou confirmés.





L'événement en est à sa troisième édition après les deux premières organisées en 2018 avec, notamment, le baryton-basse Samuel Youn, et en 2019 avec la soprano Kathleen Kim.





Parmi les chanteurs qui monteront sur scène cette année, figurent Sonn Hye-soo, Kim Joo-taek, Kim Seung-jick, ainsi que des jeunes talents découverts dans l'émission musicale « Phantom Singer » diffusée sur JTBC, comme Kim Hyun-soo, Son Tae-jin ou Phillip Jeong.





Ces artistes interpréteront des airs extraits des opéras comme « Don Carlo » de Verdi et « Cavalleria Rusticana » de Mascagni et également des chansons art-pop comme « First Love » et « Love’s Theme ».





Date : le 11 juillet 2020

Lieu : Salle de concert du Centre d’arts de Séoul