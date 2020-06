Plats de remerciement (I)

ⓒ KBS

Comment exprimez-vous le sentiment de remerciement ? En offrant un cadeau avec un petit mot, par exemple ? Mais parfois, si on a plus de temps et de volonté, on peut préparer de bons plats avec soin pour les partager avec la personne qu’on remercie.

Cette semaine et la semaine prochaine, « Saveur du terroir » vous fera sentir le bonheur renforcé autour des plats partagés dans une ambiance conviviale.





Notre première destination cette semaine est Boryeong, une ville située dans la province de Chungcheong du Sud. Cette ville située sur la côte ouest est la première destination des jeunes qui optent pour une vie dans les régions maritimes. Ji Seon-ah, 35 ans, est une femme originaire de Séoul qui est venue s’installer dans le village natal de son mari. Dans le port de Muchangpo, elle est la plus jeune pêcheuse. Au début, le couple avait du mal à s’adapter à ce nouvel environnement, mais grâce aux voisins qui l’ont aidé à pêcher, il a réussi à jeter les bases pour une vie plus ou moins stable. Huit ans après, la mère de Mme Ji ainsi que son frère l’ont rejoint pour profiter de cette vie dans la nature.

Afin de remercier les membres de la communauté de pêcheurs à laquelle elle appartient, Ji a décidé d’organiser une petite fête en préparant une table remplie de délicieux produits offerts par la mer de l’Ouest.





Tout d’abord, avec le cardeau, une sorte de sole, bien frais qui vient d’être pêché, on prépare le « gwangeohoe » en coupant simplement le poisson cru en tranches fines. Le même poisson est utilisé pour le « gwangeohoe minari chomuchim ». Dans un bol, on étale divers légumes, notamment du persil chinois « minari » et des tranches de gwangeohoe, avant d’assaisonner avec de la sauce pimentée et appétissante à base de pâte de piment rouge et du vinaigre. Les fruits de mer dont les coquillages, les conques et les poulpes sont grillés sur la braise. A ne pas manquer les « gaebul ». On fait sauter des vers échiuriens dans de l’huile de sésame sauvage et on y verse des graines de sésame. Vu la saveur naturellement salée de ces vers marins, on n’a pas besoin d’autres condiments. Ensuite on y ajoute des légumes coupés en morceaux dont le poivron de différentes couleurs et l’oignon. Comme vous pouvez imaginer, les gaebul bien fermes sous la dent, associés aux légumes croquants, sont particulièrement succulents. Quant aux palourdes, elles deviennent un bon ingrédient indispensable. En les faisant cuire tout simplement dans l’eau chaude, on obtient le « gaeryangjoggaetang », un ragoût limpide rafraîchissant dont le bouillon est doux. Riche en taurine, la palourde contribuerait surtout à un rétablissement rapide de la fatigue.





Déplaçons-nous dans le comté de Buyeo-gun, dans la province de Chungcheong du Sud. Grâce au fleuve Geum, la terre y est fertile donc les récoltes sont remarquables. En cette période de l’année, c’est la tomate, une des spécialités régionales, qui est particulièrement délicieuse vu sa haute teneur en sucre. La famille Lee, qui s’est installée dans cette région depuis trois ans, nous invite à découvrir divers mets à base de cette plante herbacée. Tout d’abord, le « kimchi de tomate ». On mélange les tomates coupées en morceaux avec de l’oignon et de la ciboulette, et on assaisonne avec du piment rouge en poudre et de la saumure de petites crevettes. Ce kimchi rafraîchissant se démarque par sa saveur aigre et douce. Dans le « mukeunji doejigogijjim », une étouffée de viande de porc et de kimchi vieilli, on n’oublie pas d’ajouter la sauce tomate faite maison qui contribue à adoucir le goût pimenté du plat. Le riz cantonais « boggeumbap » ne manque pas de tomate non plus. On commence par sauter divers légumes et des tomates hachées avant d’y ajouter du riz cuit à la vapeur et de l’œuf. Il s’agit d’un plat nostalgique qui rappelle les anciens temps de l’enfance des deux fils. Autour des menus à base de tomates, la famille passe un moment agréable et partage des messages de remerciement.





Notre voyage culinaire se poursuit la semaine prochaine.