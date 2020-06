Neuromeka, un leader sud-coréen dans le domaine des robots collaboratifs

ⓒ Neuromeka

Les robots industriels sont conçus pour remplacer les travailleurs humains et ils travaillent dans des endroits séparés des êtres humains. En revanche, les robots collaboratifs (ou encore cobots) se réfèrent à des robots qui travaillent avec des êtres humains dans des espaces partagés pour compléter leur travail et pour une plus grande efficacité au travail.





ⓒ Neuromeka

Pour les petites entreprises qui ne peuvent pas se payer de robots industriels, les robots collaboratifs constituent un élément clé de la production. Car avec la technologie de Neuromeka, cela leur permet d'accéder plus facilement à l’automatisation dans la fabrication.