ⓒ Getty Images Bank

Le Consumer Reports est un magazine publié par Consumers Union, une organisation américaine de consommateurs à but non lucratif. Ce magazine mensuel analyse et compare les performances et les prix de divers biens de consommation, dans le but de fournir des informations utiles aux consommateurs. Cela va des voitures aux appareils électroménagers, en passant par les ordinateurs portables ou encore les accessoires de cuisine. Entre ses pages, ne s’y trouve aucune publicité, car le magazine fonctionne grâce aux frais d’abonnement, aux contributions et aux ventes directes. Ce qui fait que les consommateurs lui font grandement confiance.





La Corée du Sud a une publication similaire connue sous le nom de K-Consumer Reports. La commission nationale pour le commerce juste et l’agence nationale pour la consommation dévoilent ce rapport tous les mois. on y trouve deux ou trois produits sélectionnés qui peuvent intéresser fortement les consommateurs locaux, une analyse de leur qualité, des prix et des performances et les résultats sont affichés sur le site « Smart Consumer ».





Les résultats plaisent généralement aux consommateurs désireux d’avoir des informations précises et objectives. Les ventes des entreprises sont aussi très influencées par ces évaluations. A une époque où les consommateurs sont confrontés à un déluge de publicité et de promotion de produits, le K-Consumer Reports prend de plus en plus d'importance. Aussi doit-il continuer à garantir son équité et conserver ses objectifs de fournir des informations fiables à tous.