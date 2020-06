ⓒ Getty Images Bank

Elle souffrait de frénésie alimentaire. Frénésie alimentaire... Si les termes comme l’anorexie ou la boulimie – qui étaient à deux autres bouts du spectre – ne m’étaient pas inconnus, je n’en avais jamais entendu parler.





La frénésie alimentaire était une maladie plus triste et plus douloureuse, qui avait tous les éléments de l’anorexie et de la boulimie.





그녀의 병명은 폭식증이었다.

폭식증....

거식증이나 혹은 그 반대편에 있는 대식증이라는 단어는

내게 꽤 익숙한 것이었지만,

폭식증은 처음 듣는 것이었다.





폭식증을 말하자면,

거식증과 대식증의 요소를 모두 다 갖고 있는

더 슬프고 괴로운 병이었다.









« Fourmi, ma pauvre fourmi » de Ryu So-yeong relate l’histoire d’une jeune femme hyperphagique, décédée dans un accident de la route.









* Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

Le goût est connu comme le plus social parmi tous les sens humains. En effet, l’acte de manger est un comportement social. Quand on veut mieux connaître quelqu’un, on l’invite à manger. Le mot coréen qui signifie famille, « sikgu », peut se traduire littéralement par « ceux qui mangent ensemble ». Dans cette nouvelle, le thème de l’alimentation et, en particulier, de la frénésie alimentaire, est utilisé pour décrire la solitude et les problèmes liés aux relations humaines.









« Il doit y avoir une raison », ai-je lancé.

« Oui, je mangeais peu quand j’étais enfant. Je ressemble à ma sœur de visage, mais nos formes corporelles sont tout à fait différentes. Je pense que j’ai sciemment commencé à manger moins dès que j’ai pris conscience de la forme de ma silhouette : je voulais paraître petite », a-t-elle dit.

« Paraître petite ? » ai-je demandé.

« Oui, c’est ça. Ma sœur et moi étions inséparables. Tout le monde disait que nous étions toutes les deux jolies, mais disait également que j’étais trop grande et que j’avais l’air d’un garçon manqué », a-t-elle répondu.

Oui, elle était grande. Avec une taille de 1,73 mètre, elle se remarquait.





“짐작 가는 건 있을테죠”

“그래요. 어렸을 때부터 남들보다 조금 먹긴 했어요.

제가 언니랑 얼굴 생김만 많이 닮았지 체형은 완전 딴판이잖아요.

자신의 체형을 의식하게 되는 나이부터는

아마 의식적으로 조금 먹었을거예요.

조그맣게 보이고 싶어서요”

“조그많게 보이고 싶어서요?”

“언니랑 단짝처럼 친해서 어릴 적부터 늘 붙어 다녔었는데,

밖에 나가면 다들 그랬거든요.

둘 다 예쁜데, 둘째는 애가 너무 꺼꾸정하니 머슴애 같다구요”

그랬다. 그녀는 컸다.

키가 173센티쯤 되는 그녀는 우뚝했다.









Auteur :

Ryu So-yeong est née en 1973 à Busan. Elle fait ses débuts littéraires en 1994 avec un poème publié dans la revue Siwa Sihak ou Poésie et poétique.