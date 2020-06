Les coupures sud-coréennes (1)

ⓒ Getty Images Bank

La Corée du Sud a en circulation quatre billets dont les montants correspondent à 1 000, 5 000, 10 000 et 50 000 wons, environ 70 centimes, 3,50 euros, 7 euros et 36 euros.

Cette semaine, nous allons d’abord nous intéresser aux billets de 5 000 et de 50 000 wons ; ceux de 1 000 et 10 000 wons seront abordés la semaine prochaine.





ⓒ Getty Images Bank

La coupure de 50 000 wons est la plus récente (2009) et la plus grosse mise en circulation au pays du Matin clair. Elle est privilégiée pour les cadeaux aux petites copines ou aux épouses comme on peut les voir dans des bouquets où les roses où l’on remplace les pétales par des billets enroulés… Revers de la médaille, c’est aussi un billet de choix pour la corruption puisqu’il prend moins de place, le montant étant plus important.





ⓒ YONHAP News

Yulgok Yi I (1536-1584), le troisième fils de la peintre, calligraphe et poète Shin Saimdang (1504-1551), représentée sur le billet de 50 000 wons, est lui sur le billet jaune et rouge de 5 000 wons. Il est l’un des plus grands érudits confucéens de la dynastie Joseon. A gauche de son portrait, on trouve la maison Ojukheon où sont nés la mère et le fils.





ⓒ Getty Images Bank

La propriété de Shin Saimdang et de Yi I qui a été désignée trésor national n°165 et située à Gangneung, au nord-est du pays, est ouverte aux visiteurs de 9h à 18h. Pour vous y rendre, si vous choisissez la voiture, le parking est gratuit. Sinon vous empruntez un bus de quartier (n°200, 203, 204 et 205), descendez à l’arrêt « Ojukheon ».