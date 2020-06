Quelles idoles sont les meilleurs modèles pour l’uniforme scolaire ?

ⓒ YONHAP News

Les stars de k-pop, qui exercent une énorme influence auprès de leurs fans, sont très demandées par les annonceurs. Elles représentent différents domaines allant de l’alimentaire jusqu’aux produits high-tech en passant par les cosmétiques.





Les jeunes membres de groupes d’idoles qui n’ont pas atteint l’âge de la majorité sont surtout retenus pour différentes marques d’uniforme scolaire. La plateforme « Star Play » a mené une enquête du 21 mai au 4 juin auprès des adeptes de k-pop, afin d’établir la liste des meilleurs modèles pour les uniformes d’école.





Voici les résultats. Tout d’abord, Hyun-jin du girls band LOONA et Jae-min du boys band NCT occupent chacun la 5e et la 6e place. Devant eux arrive Lee Dae-hui, qui a fait ses débuts au sein du boys band Wanna ONE à l’âge de 17 ans. Il fait aujourd’hui partie du groupe AB6IX.





Ensuite, on trouve Huening Kai de TOMORROW X TOGETHER, également appelé TXT. Ce jeune chanteur américain d’origine coréenne n’a que 17 ans. C’est Ahn Yu-jin du girls band IZ*ONE qui occupe la première place, raflant à elle seule 40,46 % des votes des internautes.