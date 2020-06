La personnalité numéro 1 du divertissement forme un trio avec deux superstars de k-pop

ⓒ YONHAP News

Parmi les célébrités du monde du divertissement, c’est Yoo Jae-seok qui arrive en tête en matière de reconnaissance publique pour le mois de juin. C’est le résultat publié par l’Institut de recherche de la réputation des marques de Corée, qui a analysé plus de 34,5 millions de données du 4 mai au 5 juin.





L’animateur de l’émission « Hangout with Yoo » diffusée sur la chaîne MBC, mène sa carrière de chanteur de trot sous son nom de scène « Yoo San-seul ».





Le programme fait beaucoup parler de lui depuis qu’il a vu se former un trio baptisé « Ssak3 », avec l’animateur préféré des sud-Coréens et deux vedettes de k-pop des années 1990 et 2000. Les deux artistes sont Lee Hyo-ri, leader du groupe féminin Fin.K.L, et Rain, de son vrai nom Jung Ji-hoon, également connu en tant qu’acteur.