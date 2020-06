Rain mieux reconnu grâce à l’engouement pour « Gang »

ⓒ YONHAP News

L’engouement pour « Gang » ne cesse de se renforcer dans le pays du Matin clair.





« Gang » est le titre phare de « My Life », le disque de Rain sorti le 1er décembre 2017 à l’occasion du 15e anniversaire des débuts de l’artiste. Lorsque cette chanson a été dévoilée il y a plus de deux ans et demie, elle est passée presque inaperçue, laissant un goût amer à Jung Ji-hoon, surnommé « World star ».





Elle est aujourd’hui au cœur de l’intérêt du jeune public grâce à de nombreuses vidéos parodiques de ce titre qui attirent de plus en plus d’adeptes. Face à ce phénomène, « Gang official Remix » a été dévoilé le 4 juin grâce à la participation de rappeurs tendances comme Sik-K et Jay Park. La nouvelle version 2020 domine depuis les plus grands sites de musique en streaming comme Melon, Genie et Bugs.