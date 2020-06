Ha Sung-woon, Chung-ha et Heize sont tous de retour

ⓒ YONHAP News

Les artistes en solo très puissants sur les sites de musique en streaming font massivement leur retour depuis la deuxième semaine de ce mois-ci.





Tout d’abord, Ha Sung-woon, ancien-membre du boys band Wanna ONE, a sorti son troisième mini-album « Twilight Zone », après 11 mois d’absence. Le même jour, Seo Eun-kwang a publié son premier album en solo « FoRest : Entrance », huit ans après ses débuts au sein du boys band BTOB.





Le lendemain, Chung-ha, ex-membre du girls band I.O.I a dévoilé son nouveau single « Be Yourself » adressé à la génération MZ, à savoir les milléniaux et la génération Z. Heize a de son côté sorti le 10 juin dernier son sixième mini-album « Lyricist » qui veut dire « parolière », après huit mois d’absence.