(G)I-DLE rencontre ses fans internationaux en ligne

(G)I-DLE organisera un concert en ligne le 5 juillet pour le plus grand plaisir de ses fans locaux et internationaux.





Son agence Cube Entertainment a posé le 5 juin dernier l’affiche de ce spectacle inédit baptisé « 2020 (G)I-DLE ONLINE CONCERT I-LAND : WHO AM I».





Rappelons que le groupe féminin composé de six membres a dû annuler sa première tournée mondiale suite à la pandémie du COVID-19. Cette tournée était censée se dérouler depuis avril dans 32 pays à travers le monde.





Le concert en ligne pourra donc consoler les fans qui sont de plus en plus nombreux à soutenir (G)I-DLE ayant fait ses débuts en mai 2018. Sur les réseaux sociaux officiels du groupe et le site web « U CUBE », vous pouvez obtenir plus de détails sur ce concert.