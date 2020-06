COVID-19 : un salon de coiffure mobile voit le jour en Birmanie

ⓒ Getty Images Bank

En Birmanie, un salon de coiffure mobile pour homme est apparu sur fond de COVID-19. Selon Reuters, il propose un service de visite chez les clients qui s’abstiennent d’aller au centre-ville par crainte de contamination.



Dans un conteneur de camion aménagé comme un salon avec une chaise, un miroir et un lavabo pour shampooing, le coiffeur coupe les cheveux en laissant la porte et les fenêtres ouvertes. Les deux assistants désinfectent tous les coins du véhicule et le matériel, et distribuent un masque et une paire de gants aux clients.





Une coupe coûte 3,6 dollars et le salon rend visite chez 10 à 15 personnes en moyenne par jour.