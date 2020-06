Iloom, un fabricant innovant de meubles

ⓒ iloom lnc.

Iloom est la filiale ameublement du groupe Fursys. L’entreprise crée des meubles qui apportent de la valeur dans les espaces de vie des gens et améliorent la qualité de leur vie. Cela depuis 20 ans. Et si la société a réussi à se hisser au sommet du secteur, c’est parce qu’elle a su adopter de nouveaux concepts et faire des produits créatifs pour plaire aux clients.





En fait, Iloom fait des recherches sur la façon dont les modes de vie peuvent changer et propose des meubles adaptés. Son lit familial en est un bon exemple. Un jeune couple marié utilise le même lit, mais après la naissance d’un enfant, le père dort souvent seul, car la maman va dormir avec le bébé dans une autre pièce. Ou alors, les parents et le bébé dorment ensemble par terre. Dans ce cas, le lit est démonté. C’est comme ça que beaucoup de jeunes couples vivent au pays du Matin clair. Et les chercheurs de l’entreprise se sont demandé comment réduire les désagréments. Eh bien, avec le lit familial d’Ilomm, vous pouvez l’utiliser comme un lit extra-large quand vous êtes mariés, puis le transformer en un grand lit et un lit simple avec des barres de sécurité quand vous avec un nouveau-né. Et quand l’enfant grandit, le petit lit peut être détaché et mis dans la chambre de l'enfant. Cela donne ainsi un lit familial amovible qui suit les différentes étapes de la vie.





ⓒ iloom lnc.