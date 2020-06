La techlash

ⓒ Getty Images Bank

A l’ère numérique, l’équipement informatique façonne de plus en plus la vie des gens. Ce sont par exemple les smartphones qui les réveillent le matin. Beaucoup envoient par ailleurs des gifticons, c’est-à-dire des bons ou des coupons cadeaux électroniques, à des proches comme cadeau d’anniversaire. D’autres encore n’hésitent plus à exprimer leurs opinions sur les réseaux sociaux.





Mais le public commence à se révolter contre cette emprise numérique sur la vie des gens. Et suite à cela est apparu le terme « techlash » qui est une combinaison des mots anglais « technologie » et « contrecoup ». Et ce terme fait référence à la révolte du grand public contre les grandes entreprises des technologies que sont Google, Apple, Amazon et Netflix.





Cela car leur domination sur le marché provoque certains effets secondaires très négatifs, tels que la flambée des prix des logements dans les régions où se trouve leur siège social ou encore des fuites géantes d’informations privées. Ce sont tous ces incidents qui entraînent une réaction de rejet grandissante contre ces géants. Ce qui fait dire qu’avec le développement et l’utilisation des appareils informatiques, il est plus que jamais nécessaire d’apprendre à vivre avec sans pour autant en devenir dépendant.