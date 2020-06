Discussion pour un ALE entre la Corée du Sud et le Cambodge

ⓒ YONHAP News

Le 15 juin dernier, le vice-Premier ministre à l’économie Hong Nam-ki a déclaré que la Corée du Sud allait entamer des négociations pour signer un accord de libre-échange (ALE) avec le Cambodge le mois prochain. Cela, alors que Séoul a déjà signé un ALE avec l’Association des pays du sud-est asiatique (Asean) dont le Cambodge est un pays membre.





Mais du fait que l’efficacité et le niveau d’ouverture du pacte commercial avec l’Asean sont plutôt limités, Séoul pense que signer un accord commercial bilatéral directement avec Phnom Penh peut s’avérer avantageux. Car le Cambodge est une économie asiatique émergente qui affiche une croissance d’environ 7 % par an et dont la moitié de la population a moins de 25 ans. Également, la demande d’infrastructures sociales y est très élevée.