Plats de remerciement (II)

Aimez-vous les fleurs ?

Il y a une expression qui dit « la meilleure des fleurs est la fleur humaine ». Quelle que soit la beauté des fleurs, ce sont des gens autour de nous qui peuvent nous rendre heureux dans la vie quotidienne. Comme la semaine dernière, nous allons rencontrer des personnes qui transmettent leurs messages de remerciement aux hommes et femmes qui sont plus beaux que les fleurs.





Dans une ferme située à Iwon-myeon, un village du comté de Taean dans la province de Chungcheong du Sud, nous sommes accueillis par le couple de Kim Seong-han. Ici, on élève des volailles et des bœufs en garantissant le bien-être des bestiaux sans utiliser d’antibiotiques. Selon ce couple, les animaux qui sont laissés librement en plein air sont moins stressés donc plus heureux. Résultat ? Les hommes peuvent, à leur tour, consommer de la viande de qualité.

En effet, il y a dix ans, M. Kim a été diagnostiqué comme atteint par la maladie de Crohn, une maladie inflammatoire chronique de l’intestin. Depuis, le couple s’est intéressé à l’importance des aliments et a fini par s’installer dans cette région rurale pour se nourrir de bons aliments et même en fournir aux consommateurs des grandes villes. Pour ces agriculteurs débutants, tout était trop difficile au début, mais grâce aux parents de Mme Lee qui sont venus les rejoindre depuis un an, ils ont bien été encouragés. Grâce à ses efforts menés au niveau du régime alimentaire et grâce à sa femme et ses beaux-parents qui l’ont supporté, M. Kim a désormais retrouvé la santé. Aujourd’hui, il va préparer un repas particulier en guise de remerciement.





Tout d’abord, le « sunsal dakboggeumtang ». On fait cuire deux poulets en entier, puis on en prend seulement la chair. On la déchire à la main en petits morceaux puis on la fait cuire avec des légumes, dont de la pomme de terre et de la carotte, en ajoutant du bouillon de poulet. L’assaisonnement à base de pâte de piment rouge se fait de manière légère afin de ne pas irriter l’estomac. La particularité de ce plat c’est que, n’ayant pas été exposés aux antibiotiques, les poulets sont pauvres en graisse et plus fermes sous la dent. Il y a aussi le « ssukjajangmyeon ». Ces nouilles à base de pâte de farine mélangée à de l’armoise commune, agrémentées d’une pâte de sauce soja noire fermentée et de divers légumes dont des lentins du chêne « pyogo », cultivés de manière organique, constituent un délice familial. Enfin, comme dessert, il prépare le castella. Contrairement à la recette ordinaire, on utilise le sucre brut de la canne à sucre et le blé complet. D’ailleurs c’est la mousse du blanc de l’œuf qui prend la place du beurre et du lait pour donner la texture moelleuse du gâteau. Remplis d’éléments bénéfiques pour la santé, il s’agit d’un dessert particulièrement apprécié par ses enfants.





Au village Harimaeul situé au pied du mont Malmok dans le comté de Danyang dans la province de Chungcheong du Nord, c’est le couple de Mme Noh qui nous accueille. Depuis son arrivée dans ce village il y a cinq ans, suite à l’aggravation des troubles mentaux de M. Park, les époux ont profité de l’aide des voisins chaleureux. La situation psychologique de Park s’est améliorée grâce, bien sûr, à l’environnement de vie agréable qui lui permet de se débarrasser du stress et aux aliments naturels bénéfiques pour la santé qu’il consomme, mais surtout grâce aux voisins avec qui il se sent à l’aise. A son tour, il les invite à venir partager de bons plats qu’il a préparés soigneusement avec sa femme. Comme soupe, il propose le « doenjangguk », le ragoût à base de pâte de soja fermenté garni de « jichinggae », une sorte d’herbe sauvage, enduit de poudre de soja. Et en tant que plat principal, il choisit le « meowikimchi gulbijorim », des ombrines séchées mijotées avec du kimchi fait de pas d’âne, censé prévenir une éventuelle intoxication alimentaire provoquée par les poissons. Les deux ingrédients forment un mariage gustatif parfait.





Que diriez-vous de partager de bons plats appétissants avec des gens que vous aimez en ce début de la saison estivale ?