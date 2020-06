Une exposition consacrée aux arts sonores et visuels est présentée depuis le 19 mai et juqu’au 27 décembre au D Museum à Séoul.





Intitulée « SOUNDMUSEUM, Your Emotions and Memories » ou « Musée sonore, vos émotions et souvenirs », cette exposition rassemble le travail de 13 équipes d'artistes du monde entier, dont les œuvres se déclinent en installations sonores, en performances dirigées par les spectateurs, en créations lumineuses interactives ou encore en musique visuelle.





D Museum, situé dans le quartier de Hannam-dong au cœur de la capitale sud-coréenne, est une annexe du Musée Daelim, ouvert en 2015, dont le but est de présenter des œuvres contemporaines dans le domaine du design, de la mode et de l'architecture.





Date : du 19 mai au 27 décembre 2020

Lieu : D Museum à Séoul