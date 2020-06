Stéphane Mot est un Séoulien originaire de Paris. A l’image de son nom de famille, ce quinquagénaire français joue avec les mots depuis qu’il est tout petit. Selon lui, c’est peut-être pour ça qu’il est devenu auteur.





ⓒ Fournie par Stéphane Mot





Notre invité a publié le 22 avril dernier un recueil de 12 nouvelles intitulé « Seoul Villages : Guisin-dong and other Seoul Villages ». D’après le journal Korea Times, « cette collection est une série de lettres d'amour à Séoul et ses nombreuses ruelles ».





ⓒ Prise par Lee Seula

Fondateur de nombreux blogs dont SeoulVillage.com, Stéphane Mot observe la capitale sud-coréenne qui le hante depuis presque trois décennies. Plongeons-nous dans le monde surréaliste bâti par ce passionné d'urbanisme.