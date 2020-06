Les mémoires de John Bolton jettent un pavé dans la mare

ⓒYONHAP News

John Bolton, voici le nom de l’homme par qui arrive la polémique. L’ex-conseiller à la sécurité nationale du président américain a fini par publier ses mémoires aux révélations explosives. Le livre, intitulé « The Room Where it Happened » ou « La pièce où ça s’est passé », a été mis en vente mardi. Grâce à des fuites, les médias ont pu présenter une bonne partie du contenu avant même sa publication. L’ancien conseiller y tient des critiques au vitriol en dénonçant Donald Trump et aussi l’échec des politiques intérieures et extérieures de Washington. La Maison blanche a tenté d’empêcher sa sortie mais en vain. En craignant que le document trouble sa campagne pour l’élection présidentielle en novembre, Trump a traité son ex-conseiller d’« excentrique » et d’« incompétent », avant de condamner cet ouvrage « truffé de mensonges ».





Ce livre n’a pas manqué de susciter un grand émoi à Séoul. John Bolton a tenu des propos bien dénigrants en abordant largement les questions liées à la péninsule coréenne. Il considère la diplomatie de dénucléarisation comme une pure invention de la Corée du Sud, et soupçonne le président Moon Jae-in de s’obstiner à avoir tenu un sommet trilatéral Séoul-Pyongyang-Washington pour s’exhiber devant les caméras. La Cheongwadae a réagi la veille de la commercialisation de ce pavé de plus de 500 pages. Son premier secrétaire à la communication a accusé Bolton d’avoir déformé les concertations sincères et constructives entre les dirigeants sud-coréen et américain concernant la paix dans la péninsule et le développement des relations intercoréennes, cela sur la base de ses préjugés et ses partis pris. Yoon Do-han a qualifié ce comportement d’« inapproprié ».





Ce dernier a également fait part de la position du conseiller à la sécurité nationale du chef de l’État. Chung Eui-yong a souligné qu’« une grande partie du livre déforme largement les faits réels ». Il a dénoncé « la violation du principe de base de la diplomatie » qui risque de « saper la confiance nécessaire pour les négociations à venir ». Selon lui, un tel acte déplacé pourrait nuire sérieusement à l’alliance Séoul-Washington dans leurs efforts de développer des stratégies communes ainsi que de renforcer les intérêts et la sécurité nationale des deux alliés. Le conseiller de Moon a dit espérer que l’administration Trump prendrait « des mesures appropriés pour éviter de tels cas dangereux ». Son point de vue a été transmis au Conseil de sécurité national (NSC) des Etats-Unis. Pour rappel, Chung était l’interlocuteur principal de Bolton dans le cadre des préparatifs lors des trois sommets intercoréens et des deux autres nord-coréano-américains.





De l’avis général, le « faucon » Bolton a préféré étaler ses idées personnelles de sorte à ne pas restituer les faits exacts dans ses mémoires. Toutefois, son ouvrage risque d’avoir un impact négatif sur les relations intercoréennes et le dialogue Pyongyang-Washington, déjà très fragilisés, parce qu’il pourrait briser la confiance au plus haut niveau.