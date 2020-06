Trot (1) : l’ancêtre de la k-pop n’a pas pris une ride

ⓒ Getty Images Bank

Un regard et des oreilles portés sur le trot, l’ancêtre de la k-pop, cette semaine. Ce genre musical typiquement coréen a la particularité de traverser les époques, les modes et les bouleversements politiques sans prendre la moindre ride. Un programme entrainant vous attend, puisque dans le premier volet de cette émission en deux parties, nous allons vous raconter son histoire, en écoutant des tubes d’hier et d’aujourd’hui. Lee Mi-ja et Lim Young-woong, ces deux noms ne vous disent peut-être rien, mais sachez que ce sont de véritables stars au pays du Matin clair. La première est née en 1941 et le second en 1991, 50 ans tout rond les séparent, et pourtant ils partagent une même passion pour le trot également connu sous le nom de ppongjak (뽕짝).





L’origine du trot est liée à l’époque de la colonisation nippone qui a pris fin en 1945. Il puise ses racines dans l’enka, des chansons populaires japonaises très appréciées sur la péninsule coréenne dans les années 1910 qui ont fait découvrir aux Coréens une musique aux sonorités occidentales. En effet, il s’agissait souvent de simples traductions de standards américains. C’est ensuite, dès 1920, que les chansons entièrement composées par des Coréens ont commencé à trouver leur public avec les « yuhaengga » (유행가) aux paroles souvent tristes et aux mélodies lancinantes.









Le mot trot vient de foxtrot car l’enka se basait sur un rythme à quatre temps similaire à cette musique de danse rythmée qui faisait fureur aux Etats-Unis à cette époque. C’est après la Seconde guerre mondiale que ce genre s’est nettement démarqué grâce à une technique de chant inspiré de la période Joseon appelée « gagok », le chant lyrique. Il ne s’agissait alors plus d’une imitation de la musique occidentale mais d’un style à part entière.