Healcerion, développeur du premier scanner à ultrasons portable au monde

La petite entreprise sud-coréenne Healcerion est une startup qui vend du matériel médical, mais surtout qui a développé un appareil portable de diagnostic par échographie. En général, les échographes utilisés dans les hôpitaux font plus de 100 kilos et coûtent très chers. Plus de 90 000 dollars l’unité. Mais le produit d’Healcerion est tellement léger et petit qu’on peut le mettre dans la poche d’un pantalon et le tenir dans une main et donc rendre de nombreux services aux médecins en déplacement ou dans des zones reculées.





Mais l’appareil d’Healcerion s’est également révélé être un outil de diagnostic utile pour le COVID-19. Au point qu’aujourd’hui de plus en plus de pays et de grandes organisations internationales le veulent pour lutter contre l’épidémie.